美國政府宣提供製藥大廠輝瑞19.5億美元資金，協助該公司生產和交付1億劑的新冠肺炎疫苗。不過，中國開發疫苗進度亦有斬獲，並率先攻佔市場，擬提供10億美元貸款，助拉丁美洲及加勒比地區的國家購買中國研製的新冠病毒疫苗。

據《東網》報導，墨西哥外交部聲明指出，在與部分拉丁美洲及加勒比地區國家部長舉行的虛擬會議上，中國外長王毅承諾，中方研製的新冠病毒疫苗將是一種全民可得的公共產品，為此將提供10億美元貸款，以支持有關國家購買。

會議的與會國家包括阿根廷、巴巴多斯、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、古巴、多明尼加共和國、厄瓜多爾、巴拿馬、秘魯、千里達及烏拉圭。主持會議的中墨雙方討論了加強合作應對疫情影響。

據了解，目前進入臨牀試驗的6款候選疫苗，中國3款、美國2款、英國1款。其中，中國康希諾生物公司（CanSino Biologics）研發的新冠肺炎疫苗，在初步測試中呈現正面成果，最後階段測試正進行中。

(中時新聞網)