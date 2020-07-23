《神之鄉》由原著漫畫改編，籌備2年、「映畫製作」製作人郭建宏找來導演莊景燊、編劇王莉雯齊力合作，獲109年文化部補助，共計10集，每集60分鐘，將於8月3日於桃園大溪展開拍攝。22日舉行媒體餐敘，公布男女主角卡司，由身高182公分的李玉璽搭檔157公分的項婕如，2人相差25公分的「最萌身高差」成一大看點。首度合作的兩人有共同好友吳思賢（小樂），還開玩笑早已先「互相探聽」，項婕如也讚李玉璽個性幽默、自帶喜感。

劇中李玉璽飾演關聖帝君的契子，為完成兒時心願，長大後對神明的約定，勤奮練習打陀螺、扛神將、跳三太子。李玉璽從10幾公斤的竹架開始練習、扛到20公斤的輕量型神將，最後挑戰40公斤的重量級神將，讓李玉璽險吃不消，加上氣候悶熱，神將套上身密不通風，差點中暑。此外李玉璽打陀螺相當有天份，沒兩三下就成功，讓陀螺老師傅激動想收他為徒，今天在現場也打陀螺證實真功夫。李玉璽這次演出要開口講台語，對台語一竅不通的他，上課過程中還鬧了不少笑話。

李玉璽和項婕如身高差25公分，在新戲《神之鄉》呈現「最萌CP」。（映畫提供）

《神之鄉》描述關於信仰、約定與愛的故事，藉著關聖帝君農曆六二四生日，主角們相互在彼此身上獲得幸福與承諾。製作人郭建宏表示，「大溪當地有很多特別的文化慶典，不是只有好吃的豆乾，像是每年農曆六二四關聖帝君遶境儀式，堪稱是大溪人的第二個過年，還有陀螺文化、木雕藝術和月光餅，都是相當特別又道地的！」

製作團隊秉持越在地越國際的台灣精神，全劇95％以上會在桃園大溪取景拍攝，有香火鼎盛的百年廟宇普濟堂、熙來攘往的大溪老街、新南老街、巴洛克建築的大溪橋，還有月眉古道、石板古道、以及真實呈現在地宮廟人士對這片土地的付出與貢獻，呼應漫畫裡人和神明的約定。

李玉璽現場秀打陀螺。（映畫提供）

為了讓故事更具發展性，製作團隊花費長達一年半時間田野調查，走訪數間大小宮廟、深入探討桃園大溪的人文歷史與生活樣貌。去年紀錄拍攝的前導影片，導演莊景燊帶領拍攝團隊參與大遶境，近身感受這場盛大的熱鬧慶典和純樸熱情的在地人情味，用畫面傳遞大溪人對信仰的虔誠、對土地的熱愛、對民俗文化的堅持與投入。此影片還在法國坎城影視內容交易展以及東京國際電視展，嶄露鋒芒，深深吸引境外片商、媒體的關注。

李玉璽去年被周刊直擊當街和激似「小Hebe」女子擁吻，他今天也首度認愛穩定交往中，但女友是圈外人，不便透露身份。至於前女友吳心緹和胡瓜兒子胡釋安借車健身傳出戀情？他表示不清楚，偶會和吳心緹聯絡。被問到會不會借車給吳健身？李玉璽則妙回「我沒有車」。

(中時 )