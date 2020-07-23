北京市西城區紀委監委完成北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強被指嚴重違反黨紀的調查，批評任志強喪失理想信念，背棄初心使命，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，醜化黨和國家形象等，決定開除黨籍，又指，任志強涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪，並將他移送檢察機關，依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

北京市西城區紀委監委在網站公布調查結果，指任志強在組織談話時，不如實說明問題，言論歪曲黨史、軍史，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查等；違反中央八項規定精神，違規公款吃喝，違規持有、使用公款購買的高爾夫球卡。

區紀委監委又指出，任志強透過公權力作為謀取私利的工具，違規使用公款報銷應由個人支付的費用，長期無償使用社會商人提供的辦公場所及住房，通過關聯企業違規從事營利活動獲取巨額利益；不正確履行職責給國有資產造成重大損失；家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財。除開除黨籍外，亦取消他享受的待遇，收繳違紀違法所得。

任志強曾經多次撰文批評大陸政局，曾對新冠肺炎爆發等事件公開表達不滿，亦曾撰文諷刺大陸國家主席習近平。

(旺報 )