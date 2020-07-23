高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁針對「論文門」事件道歉。易經命理老師高煜霖對此建議，「趕快另闢戰場」。

高煜霖在臉書貼文表示，針對道歉時間，用「易經演繹」推算，顯示李陣營可能已經沒招數了。對手更恐藉此機會，不僅將往死裡打，連家族及黨的信譽，都可能「葬送」在這一次的選舉當中。

高煜霖建議，李眉蓁應該另闢戰場，做一件市民有感的「大事」，才能拿回話語權。當時韓國瑜會當選高雄市長，最主要是選戰策略，就是不隨風起舞，並以市民內心真正想要的作訴求。什麼是市民想要的？將考驗李陣營的智慧。是繼續用「政治」思考，還是會跳出框架思考；這也決定是否能改變選戰結果。

高煜霖用時間易經取卦，得到「留連」；從卦頭「帶枷鎖入獄」來看，顯示李要當心，往後恐有被逼「辭職」（或退選）的危機。

高煜霖甚至提醒，噬辭有一句「失物南方見，急討方心稱」，顯示出恐有地方人士稱手中握有對手的負面資料，可以重擊扳回顏面。他建議千萬不要採用，否則恐連帶「自己人」也遭殃。還一句噬辭「官事只宜緩」，建議李陣營不要在此事件著墨，更不要再走宮廟、市場，這些以後有機會當選，都還可以修補。

(中時新聞網)