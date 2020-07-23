賴品妤回應網友討論蔡壁如抗議網軍做梗圖攻擊。

民眾黨立委蔡壁如今日針對國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的論文門又發文，文中聲稱「在那個還沒有網路的年代，為了記錄葉克膜病歷資料，她自己上網學習如何寫程式。」這句自相矛盾的話讓他成了網友的討論對象，更有人做出許多梗圖瘋傳，這讓蔡壁如氣炸了。

蔡壁如在臉書上再度發文表示，自己無意間的口誤，竟然成了網路上的焦點，無數截圖、梗圖紛紛出爐，難道執政黨網軍就這麼關心她嗎？是的，網軍治國就是這麼一回事，強力的利用側翼網軍監督在野黨，只是一個筆誤且她也修正了，卻無所不黑，難道這就是所謂的台灣價值？

蔡壁如對「梗圖」這麼大的反應也成了網友討論的焦點，連新科立委賴品妤都參與了討論，常常成為網路迷因主角的她，回文表示：「真沒擋頭，我都自產梗圖。」只說了10個字，就讓網友直呼根本就「高下立判」！

網友紛紛回應賴品妤表示「最後的meme就是…將自身…化為meme」、「迷因素材我只服ㄆㄩ」、「會走動的meme」、「迷因製造機本人耶」、「了不起！負責」。

(中時新聞網)