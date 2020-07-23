高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁中山大學在職專班論文抄襲風波，似乎不因李放棄學位而止血；李眉蓁周六將成立競選總部，狂敲前高雄市長韓國瑜站台。資深媒體人陳敏鳳斷言，韓國瑜是很講義氣的人，他最後一定會出來幫李眉蓁站台。

陳敏鳳在政論節目《新聞面對面》中表示，現在到投票那天還有20幾天，韓國瑜要不要出來站台，就要考慮了。如果說李眉蓁沒有什麼能力移轉焦點，這件事真的會繼續燒，那韓國瑜就不適合出來，因為韓國瑜的害處，就有可能會多於好處，他不是也有一本論文在政大東亞所，可能也會被計較嗎？然後他又開很多政見，沒有辦法實現，對李眉蓁會是雪上加霜。

陳敏鳳認為，如果說「論文門」這件事都已經結束，到選前10天，不再吵了，國民黨要救那個基本盤，韓國瑜還是一張牌。除了李眉蓁要開始好好練習怎麼講話之外，韓國瑜要出來講什麼，也要設計一下，否則狀況就會很糟糕。

陳敏鳳指出，基本上沒有政黨會放棄選戰，現在要看國民黨自己的選擇，若要繼續打這個選戰。江啟臣、朱立倫、洪秀柱會出席李眉蓁的競選總部開幕典禮。所以韓國瑜要看時機，韓國瑜的影響力、選舉爆發力真的還在，現在他就是要看國民黨的決定。不過，最後韓國瑜一定會出來幫李眉蓁站台，因為他還是很講義氣的人。

(中時新聞網)