高市長補選國民黨候選人李眉蓁的中山大學大陸所在職專班論文，涉嫌抄襲，從抄4頁變抄123頁，風暴如滾雪球波及國民黨。國民黨台南市議員謝龍介透露，碰到這種事情，李「心情很差」。甚至直言面對此事件，高雄的民情就是「趕快面對」，對選舉會比較好。

謝龍介在政論節目《少康戰情室》中表示，昨天她跟李眉蓁談到很晚，她剛好在拍一個幼兒的宣傳片，她心情很差，因為碰到這種事情，她知道這影響到的不只她個人，甚至是整個政黨。所以一直到今天上午，國民黨主席江啟臣也有一個態度，本來學校已經啟動調查，最後是不是要撤銷學位，就由學校去發布，那也是3個月以後的事。但是江啟臣就認為，不必拖。

謝龍介指出，李眉蓁是論文的作者，自己理解當時怎麼寫，那是抄襲，是抄了多了或是引號沒有用。基本上這在學術界的教授來看，這個就是抄。若說沒有寫註解，這個是當事人的說法，所以才會有後來這個轉折「坦然面對」。基本上現在選舉沒有學歷的限制，所以先坦承面對。以高雄的民情就是，趕快面對，反而對選舉比較好。

謝龍介也反批，因為有人當市長時，踐踏勞工人權，用集中營式管理泰國勞工。有高雄市民認為踐踏人權的人，我都可以接受，為什麼我不能接受李眉蓁。

(中時新聞網)