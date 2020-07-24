爆怨公社的1名社員在板上難過PO文表示，自己的親生媽媽與別的男人打砲懷孕，生下她後就像母雞下蛋似的，直接跟著別的男人私奔去了！她還透露，自己前夫的媽媽還在她選擇離婚前，對她數落一番說著：「妳自己就被媽媽拋棄」，原PO社員因此特別上來板上，向各位鄉民述說她的糟糕母親種種不是。

1名女社員在爆怨公社PO文難過表示，自己的親生母親不要她沒有關係，然而因為自己爺爺與奶奶，考量爸爸無法獨自1人帶2個小孩，就把自己當作商品送給親戚撫養。原PO認為，媽媽從小到大根本都沒有來親戚家探望自己1次，她還難過透露，自己被繼母家暴時，她自己很想媽媽，然而只能感受到無助與孤單，她也說出自己從小到大寫作文時，每當要寫到我的媽媽，原PO都只能憑空想像，她認為自己的成長生活永遠缺了1角，原PO目前最大的希望，就是能夠與自己的親生妹妹相認，但卻不知道她究竟現在何處，而感到難過與哀愁。

網友紛紛給予原PO鼓勵，「加油，苦日子過去了，美好的未來快來了」、「現在只能努力讓自己過的更好，別重蹈妳母親的覆轍就好了」其他社員也表示：「有時候你對媽媽的壞印象是因為，你的阿嬤、爸爸這邊的親戚講她壞話，有些可能是真的但絕對被加油添醋過」，也有網友覺得自己好慶幸沒寫過作文「好險，我從小就不寫作文，都沒這煩惱」，還有的認為「作文題目是《我的女友》時，我就整篇空白，而且完全沒有頭緒，連憑空想像的勇氣都沒有」。

(中時新聞網)