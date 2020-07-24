北京市西城區紀委監察委23日發布通告，指大陸華遠地產前董事長任志強因嚴重違反共產黨五項紀律，構成嚴重職務違法，涉嫌貪汙、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪，宣布開除任志強黨籍處分，同時取消其待遇，收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題將移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會早在今年4月7日發布消息稱，對北京市華遠集團前黨委副書記、董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

結果出爐，經查，任志強喪失理想信念，背棄初心使命，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，公開發表反對四項基本原則的文章，醜化黨和國家形象，歪曲黨史、軍史，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規公款吃喝，違規持有、使用公款購買的高爾夫球卡；在組織談話時，不如實說明問題；將公權力作為謀取私利的工具，違規使用公款報銷應由個人支付的費用，長期無償使用社會商人提供的辦公場所及住房，通過關聯企業違規從事營利活動獲取巨額利益；不正確履行職責給國有資產造成重大損失；家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財。

任志強嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經西城區紀委常委會會議研究，決定給予任志強開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

據指出，69歲的任志強，綽號任大炮，不時妄議中央、批評中共高層。他父親任泉生是前任大陸商業部副部長，中共黨員、北京市政協委員、歷任北京市華遠地產董事長、華遠集團黨委副書記兼董事長、此處商業銀行監事、新華保險董事。

(中時 )