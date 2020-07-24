能夠擁有一棟屬於自己的別墅，可謂許多人的築巢夢想，要是坐落在被山巒環繞的絕佳至高點，更是可遇不可求！以大台北地區來說，風景優美的陽明山及新店華城特區為指標性別墅區域，對於追求寧靜自然環境的事業成功人士，新店華城已成置產首選，而坐落在華城特區最高點的「逸品琚」社區，就成了炙手可熱的企業主群聚部落！

「逸品琚」社區的絕美山景。(圖/中時電子報攝)

新北市新店華城特區擁有山水環繞的地勢優勢，是知名的別墅社區，而且鄰近康橋國際學校，是許多事業成功人士的購屋指名區域。「逸品琚」是目前華城特區面積最大、功能最完善的社區，擁有景觀第一排，可360度一覽群山環繞，遼闊的山景讓人心曠神怡。中華建設業務部經理林文永受訪時表示，「逸品琚」社區位居山頂，可將直潭堰及青潭堰一覽無遺，擁有絕美的無敵景觀，還有最無價的新鮮好空氣，社區內更有森林步道，可以讓人盡情吸取大自然的芬多精，是難能可貴的居住環境。

位於3樓的健身房擁有整片落地窗，可一覽戶外美景。(圖/中時電子報攝)

「逸品琚」社區擁有令人驚豔的獨立健康養生會館，設施包含位在1樓景觀交誼廳、社區物管中心；二樓則是有室內四季溫水游泳池、戶外男、女及家庭溫泉湯屋，溫泉係為碳酸氫鈉泉，無色無味；三樓則有健身房、韻律教室，前方皆為大片落地窗，可將山巒美景一覽無遺；頂樓則是室外觀景平台及室內星空吧檯，處處皆有美景圍繞。此外進入「逸品琚」社區需經過3道保全管理，訪客皆須透過身分確認方能進入社區，給予住戶無比放心安全的守護。

一樓交誼廳。(圖/中時電子報攝)

基地面積為14,278坪，社區位在新店區禾豐七路125號，規劃102戶獨棟電梯別墅，坪數為98-330坪，各棟則是地下1樓至地上3~4樓，1樓挑高4.2米、2~3樓為3.4米，皆採毛胚屋況，由屋主自由規劃室內空間， 室外大面積空地及露台更可延伸充居家活動空間。中華建設業務部經理林文永強調，像「逸品琚」這種優質景觀獨棟別墅，客層較沒有區域的限制，畢竟好的建案容易吸引人，目前詢問的客人皆以自住及收藏為主，舉凡信義計劃、大安、大直、天母等地區的客層都有，當然也少不了港商，每戶總價為5500萬~2億1仟萬，詢問度週週皆數十組，銷售狀況頗佳。

(中時新聞網)