編按：國泰永續高股息ETF於20日掛牌，在買盤推升，溢價幅度一度衝上5%，連國泰投信都出面提醒，要投資人留意折溢價幅度，勿過度追價。而ETF溢價該注意那些事？專家給出建議。

※以下為PressPlay專欄作家股魚文章

圖文／股魚授權提供

前陣子參加活動的時候有學員朋友問到當ETF發生折溢價的時候應該要怎麼看待？

先談談基本作法：

1. 大幅溢價：賣出部位

2. 大幅折價：建立部位

其實以前很少人會問我這種問題，自從00850、00861在上市的首週出現大幅溢價差並於隔天修正後，這個問題才逐漸被重視出來。

ETF本身是一種基金，但是可以直接在證交所交易。這使得他本身有兩種價位一種稱為淨值、一種稱為市價。當兩者出現落差時我們稱為溢價差。

那兩者的價位以何者為基礎？請記住以「淨值」為基礎。當市價離淨值過大時發行商必定要修正兩者間的價差現象，故出現溢價時隔天會下跌、出現折價時隔天會上漲，特別是折溢價幅度超過1%時這個修正會更加明顯，這是為了避免折溢價時間拉的過長造成太大的套利空間。

另有學員問到，在00861上市首天溢價差高達6.5%，為什麼老師沒有提醒投資人要賣出？在盤中做出進出場的任何建議都是有違反法規的問題，想投資任何的商品前做好功課是自己責任，要期待別人即時給出建議不如多加強自己的對商品的認知會更加可靠一點。

下面我幫各位整理好，各大投信的折溢價查詢資料，有空可以看看自己手中ETF的折溢價狀況吧。

各大ETF發行商 - 折溢價查詢網址：

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※本文由PressPlay專欄作家股魚授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)