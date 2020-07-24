娛樂8點半》方岑在單元劇《我們這一班》中演活「季老師」，讓她知名度大開，方岑接著轉戰本土劇，靠演惡女擁高人氣，尤其在2004年紅遍全台的《台灣龍捲風》中，方岑飾演葉美琪的口頭禪「甘安捏」（這樣嗎？）近日被網友剪成影片再翻紅，也讓方岑成為話題人物，其實方岑2012年因健康因素淡出螢光幕，她近年積極開展事業第二春，方岑現在已是專業的水療師。

方岑在就讀國光藝校期間，就半工半讀幫助家計，之後在廣電基金單元劇《我們這一班》成功詮釋劇中主角「季老師」而走紅，她在劇中機智、親民為學生解惑，也讓方岑走到哪都被喊「老師好」。

接著方岑轉戰本土劇，成功演活惡女，讓她再攀演藝事業高峰，在《阿扁與阿珍》、《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》、《金色摩天輪》等戲都可以看到方岑的身影，尤其方岑在《台灣龍捲風》成功飾演壞女人「葉美琪」，方岑用囂張、冷淡等口氣詮釋角色的口頭禪「甘安捏」，讓她當時紅遍大街小巷。

方岑演惡女再創演藝事業高峰。（圖／本報系資料照片）

方岑靠演惡女爆紅，事後她「從良」不演壞女人，改演人妻，她還回鍋《我們這一班》演季老師，方岑角色多元，正反派等角色都難不倒她，不過方岑卻因長期拍戲，最高紀錄曾6天5夜沒睡，她的作息不正常日夜顛倒，導致手抖、右顏面神經失調，方岑除了免疫系統受損外，又因拍戲地點多在地下室，使方岑吸入太多銫，而重金屬中毒，再加上因拍戲需要長時間穿高跟鞋，也讓她有脊椎側彎、退化性關節病變，最後方岑在2012年急流勇退，為了健康淡出演藝圈。

方岑角色多元，正反派等角色都難不倒她，也讓方岑擁高人氣。（圖／本報系資料照片）

病痛纏身的方岑，為了調養身體淡出演藝圈，同時，她也開創事業第二春，方岑放下女星身段，投入水療直銷事業，現在方岑已經成為一名專業的水療師，不僅積極進修，還會舉辦講座、推廣水療健康事業。

方岑目前積極經營水療健康事業。（圖／取材自方岑臉書）

方岑雖然已離開螢光幕，不過52歲的她保養得宜，不只重拾健康，且還找到自己的另一項專長，至於方岑因葉美琪的口頭禪「甘安捏」再度爆紅，她日前也發文大讚網友的剪接功力，還直呼「好想認識他們 那加厲害 甘安內連剪成串」，不過方岑沒有鬆口重回螢光幕，看來要等到方岑站上舞台飆演技，恐怕還要再等等。

(中時新聞網)