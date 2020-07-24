【回憶殺】蔡幸娟天生擁有柔美嘹亮的好歌喉，自幼到處在西餐廳走唱貼補家用，14歲時受到著名音樂人黃吉雄賞識，得到出專輯《蔡幸娟東方雲雀》的機會，逐漸成為當紅女歌手，因擅長中國小調曲風，被譽為「小鄧麗君」、「小調歌后」、「中國娃娃」、「東方女孩」、「東方雲雀」等封號，曾入圍兩次金曲獎最佳女演唱人。

歌唱事業發展的如火如荼，感情生活卻有如八點檔精彩，她2003年和謝孔忠在拉斯維加斯結婚，不到一年就順利懷孕，原本以為可以永遠過著幸福的家庭生活，未料婚姻僅維持6年就告吹，蔡幸娟透露兩人走不下去的原因，是因為工作關係聚少離多，感情漸漸的淡掉，雙方又疏於溝通，考慮了一年才決定放彼此自由。

蔡幸娟和謝孔忠曾有6年婚姻。（圖／中時資料照）

離婚後，蔡幸娟獨立撫養女兒，謝孔忠也會前往探望，共同陪伴著小孩長大，而她自己也花了3億多買下台北市「元大柏悅」豪宅，樂當連戰夫婦等名人的鄰居。

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)