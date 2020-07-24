蘋果（Apple）每年推出新IPhone之際，都在台引發手機申辦潮，是電信業、手機產業不可忽略的大事。而談到今年的新iPhone，除了可能不送充電器、有線耳機將對周邊產業帶來影響外，過去貼膜業者提供的玻璃保護貼，或許也得因為iPhone 12登場而退場。

蘋果自2014年的iPhone 6系列開始在螢幕採用2.5D設計，也就是在螢幕四周會有些微曲度，雖然這會讓使用者在持握時更舒適，但是也對貼膜服務帶來巨大挑戰。因為先前的塑膠螢幕保護貼無法完美貼合側邊曲面，也讓全新的玻璃保護貼應運而生。然而隨著iPhone 12系列的推出，貼膜產業預計又將迎來一陣不小的變動。

根據 Apple Lab 推特帳號的爆料，他們雖然認為相當奇怪，但是卻指出今年的新iPhone預計將採用2D螢幕，不再沿用2.5D螢幕。也就是說螢幕會相對平整。從貼膜成本來看，或許iPhone 12系列的消費者有機會因為從玻璃保護貼換用塑膠材質的保護貼而小省一筆。而生產螢幕保護貼的廠商也必須要因為iPhone 12在螢幕設計上的不同，隨之改變對應貼膜產品的需求。

然而目前這仍屬傳聞，究竟iPhone 12系列會不會改採這項設計，或許得等新機正式上市，或者說正式發表後官網的說明才能確認。

稍早之前日媒有一全新說法傳出，指出蘋果將會在十月份發表今年的新iPhone，且預計在十月地率先推出4G版本，5G版本則得等候到11月。相當考驗等候新機的果粉的耐心。

(科技)