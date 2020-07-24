據2019年「近視雷射矯正者問卷調查」顯示，高達九成民眾透過近視雷射手術矯正視力，達到不錯的效果，近年隨著近視雷射科技的進步，加上民眾對於手術療程的正確認知，台灣接受近視雷射手術的人口正逐年攀升。專業醫師表示，新一代的『SMILE全飛秒近視雷射』因傷口較小、術後穩定較高等優勢，對醫生及工程師等專業人士來說都頗為適合。

近視雷射術後的眼睛保養依然重要，若用眼習慣不佳，過度使用3C產品，度數仍然有回彈的可能。/圖微笑眼科提供

『SMILE全飛秒近視雷射』傷口微創 專業醫師分析適用族群

擁有超過20年近視雷射經驗的微笑眼科陳永煌醫師表示，『SMILE全飛秒近視雷射』是安全的微創手術，恢復快、副作用低，不只親自幫家人做，也常遇到醫師、工程師或警消人員上門求診。陳永煌醫師進一步解釋，近視雷射手術方式有很多，術前與醫師仔細諮詢，選擇適合自己的近視雷射相當重要。近來，有越來越多特殊職業族群為了工作需求或生活的便利性，會選擇僅2-4mm小傷口且不需製作角膜瓣的SMILE全飛秒近視雷射，避免大切口可能帶來的術後乾澀，也較能保留角膜完整性以提升術後角膜穩定度，對於需要長時間專注用眼的醫師、工程師族群、及活動性高的警消、軍警等可說是相當適合的選擇。

療程雷射時間僅約23秒 過程無痛

有關療程原理，陳永煌醫師表示『SMILE全飛秒近視雷射』可根據患者度數，在角膜表面下方以諾貝爾獎獲獎的全飛秒雷射掃描出類似隱形眼鏡般的薄透鏡，最後由筆尖般的微創切口取出透鏡，以改變角膜弧度，完成矯正近視與散光的效果。單眼雷射時間最短約23秒，過程無痛，且SMILE全飛秒近視雷射同時獲得美國FDA、歐盟CE、台灣衛福部三大國際認證，療程安全。

SMILE全飛秒近視雷射單眼雷射時間最短約23秒，過程無痛。/圖微笑眼科提供

近視雷射術前評估很關鍵，陳永煌醫師指出，過去大家對近視雷射有後遺症迷思，主要是當時術前檢查精細度不足、不夠完全，現今隨著醫學科技的進步，透過多項精密術前檢測，可全方位評估雙眼狀況是否適合進行手術。醫師最後也特別提醒，並非所有人都適合『SMILE全飛秒近視雷射』，一般來說SMILE治療的範圍約介於近視矯正1000度與散光矯正500度內，也需具備足夠角膜厚度。術後照護方面，一週內雙眼不可碰水以避免感染，也建議減少使用3C產品多休息，才能使雙眼的視力矯正效果達到最佳狀態。

台中微笑眼科，陳永煌醫師。/圖微笑眼科提供

(中時新聞網)