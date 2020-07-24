美國國務院22日以保護人民智慧財產權及私密資訊為由，要求陸駐美休士頓領事館於72小時內關閉，對早已齟齬加深的美陸兩國而言，外交戰再次升級。不過，祭出如此激烈外交手段，不僅讓媒體懷疑川普政府藉此增強反陸競選力道，更讓最近並未獲得任何陸情報活動的美情報圈人士認為，到底是為了對抗大陸還是大選？

據美國有線電視新聞網指出，雖然副國務卿比根（Steve Biegun）22日向參議院外交委員會表示，由於北京態度日益強硬且行為更為激進，導致紛爭層出不窮，才使行政部門採取要求關閉領事館等行動。

報導指出，雖然議員、前任官員以及專家皆同意對於大陸網路竊密、香港與新疆人權問題，以及南海擴張等行為，都必須有強力反制動作，但也有人認為挑休士頓領事館下手顯然是出於政治企圖，並經過謹慎挑選後下手，不但可以展現川普政府強硬，同時避免與陸發生重大衝突的風險。

報導稱，白宮官員早已規劃一套戰略，藉由對北京強硬增強川普低迷選情，特別讓白宮避免遭到因疫情處理不當與經濟受損的責難，如同川普在2016年競選時打著經濟民族主義讓他勝選。

前美國對陸貿易代表助理穆恩（Jeff Moon）對於只有陸休士頓領事館被當成目標表示質疑，「如果真的有理由的話，美國應該要求舊金山領事館關閉，畢竟科技重鎮矽谷在內，所造成的政治衝擊最大」，這種行動對渴望報復大陸、並藉此轉移川普防疫政策的川普鐵粉而言，是一塊『紅肉』（指投其所好的政治熱門話題）」。

緬因州參議員、情報委員會成員金恩（Angus King）表示，無論是關於選舉、兩國對抗還是國務院所謂「竊取智慧財產權」，自己並未獲知任何有關大陸的情報活動，「這也是為何在此時做出這件事讓我感到困惑，這到底是為了對抗中國，還是為了四個月以後的大選」。

(中時新聞網)