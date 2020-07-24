到現在仍很不滿自己遭匿名舉報沒戴口罩，甚至批評在奧蘭多隔離區域戴口罩很傻的湖人中鋒「魔獸」霍華，繼續公開說出相當荒謬的話，這次他把矛頭對準各國還在積極研發，且是控制新冠疫情唯一解答的疫苗，「我相信疫苗不會管用！」

霍華更說出為何不願相信疫苗管用的另類解釋，更讓外界感到無奈，「這只是我的個人看法，如果你對一些事情有自己看法，那就別讓任何人改變你的觀點或看法。我希望為了讓社會變得更好，我們可對改變一些糟糕想法抱持開放態度。」

其實霍華只是單純為了反對而反對，因為他認為戴口罩與製作疫苗根本沒用，也不管醫療專家或學者的專業建議，不過他的湖人隊友杜德利似乎也對戴口罩很有意見，尤其是在隔離封閉的迪士尼世界內，既然大家都是陰性，為何要戴口罩？

「我能理解霍華的觀點，」杜德利說，「我們每天都在檢測，也都待在隔離區域內，大家都是陰性，為什麼還戴口罩？或許這樣做是預防，這理由我能了解，我們確實一起訓練，必須降低感染風險，但怎會有人在這裡感染呢？這是個好問題。」

(中時 )