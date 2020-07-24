在基本面看好和資金行情發酵下，台積電近期股價頻創新高，周二盤中衝上387元，直逼400元大關。財信傳媒董事長謝金河表示，若以台積電今年EPS超過20元回推，本益比還不到20倍，對照輝達（NVIDIA）等美企動輒7、80倍本益比，台積電股價仍有不少空間。

台積電上周召開法說，繳出亮眼成績單，第2季稅後純益1,208.2億元，每股盈餘4.66元，雙雙創下歷史新高。受惠於5G手機滲透率提高，以及高效能運算的強勁需求，台積電持續保持穩定供貨，今年美元營收預估年增逾2成，將再改寫史上新高。

由於台積電法說報喜，多家外資紛紛調高目標價超過400元，最高甚至上看500美元。台積電股價1個月飆漲20%，市值逼近10兆元大關，儘管23日股價小跌2.5元，收在381.5元，但台積電ADR於7月22日以68.53美元作收，依台幣匯市收盤價29.527元計算，相當台股台積電每股為404.70元，早已衝破400元整數大關。

外資高盛表示，過去針對半導體製造商多採股價淨值比為評價基礎，然台積電財務體質佳（獲利穩健、股東權益報酬率增、淨現金部位充足），認為可用本益比作為衡量台積電未來股價的基準，激勵國際資金回補庫存。

謝金河指出，台積電上半年EPS 9.17元，通常下半年都比上半年強，全年EPS超過20元的機會不小，若以今年EPS回推本益比，台積電還不到20倍，若對照歐美半導體大廠如輝達（NVIDIA）的本益比76.18倍，超微（AMD）的135.2倍，艾司摩爾（ASML）的49.54倍，看起來台積電還有不少空間。

(中時新聞網)