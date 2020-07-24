在美國空軍連續派出戰管偵察機於南海抵近廣東進行多次偵察後，解放軍戰機今天則罕見在夜間再次出現於台灣西南方空域。我空軍依例升空對解放軍進行廣播驅離。
大陸媒體近日連續報導了7月以來美國各型電子偵察機與戰場管制偵察機抵近廣東，在兩周內已達到6次之多。加上美方在南海舉行雙航母軍事演習，又與印度、美國、日本、澳洲先後進行聯合軍演，讓南海形勢日趨緊張，台海形勢亦受到牽動。
據《自由時報》報導，南部軍事迷記錄，23日晚間7點35分及36分，我空軍兩度對侵入防空識別區的共機廣播，「位於台灣西南空域高度8000公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」這是中共空軍今年第21次擾台，應與美軍大規模在南海動作有關。
報導說，今年中共軍機進入台灣臨近海域多半在日間進行，像本次在晚間行動較為罕見，未來值得進一步關注其動態。
台灣國防部至晚間未對此消息發表評論，僅稱台灣附近空域海域一切狀況正常。
文章來源：傳解放軍機再闖入我西南空域 國軍進行驅離
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。