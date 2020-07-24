在美國空軍連續派出戰管偵察機於南海抵近廣東進行多次偵察後，解放軍戰機今天則罕見在夜間再次出現於台灣西南方空域。我空軍依例升空對解放軍進行廣播驅離。

大陸媒體近日連續報導了7月以來美國各型電子偵察機與戰場管制偵察機抵近廣東，在兩周內已達到6次之多。加上美方在南海舉行雙航母軍事演習，又與印度、美國、日本、澳洲先後進行聯合軍演，讓南海形勢日趨緊張，台海形勢亦受到牽動。

據《自由時報》報導，南部軍事迷記錄，23日晚間7點35分及36分，我空軍兩度對侵入防空識別區的共機廣播，「位於台灣西南空域高度8000公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」這是中共空軍今年第21次擾台，應與美軍大規模在南海動作有關。

報導說，今年中共軍機進入台灣臨近海域多半在日間進行，像本次在晚間行動較為罕見，未來值得進一步關注其動態。

台灣國防部至晚間未對此消息發表評論，僅稱台灣附近空域海域一切狀況正常。

(中時新聞網)