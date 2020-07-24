前中華隊國手、裕隆男籃隊助教周士淵，近日遭前妻陳姓女士大爆醜聞，不僅三不五時上酒店尋歡，甚至就連小球迷的媽媽也不放過，將夏令營當成自己的狩獵場，但為何前妻會得知周士淵一系列風流史？原來全因周士淵隊友祝她生日快樂時，意外脫口說出4個字。

前妻陳女大爆周士淵荒淫史，上酒店、跟SWAG情色主播拍片激戰，甚至是睡了學童媽媽。根據《鏡周刊》報導，周士淵荒淫無度，更利用夏令營「狩獵」看上眼的小球迷媽媽，她打電話向球隊探聽時，對方一聽竟當場回「是不是一個媽媽」，足見在球隊內已眾所皆知。

究竟周士淵的荒誕行徑是怎麼得知的？陳女表示，在自己生日當天晚上，周士淵隊友特地來電祝賀，卻在說完「生日快樂」後，突然問了一句「妳還好嗎」，這句話讓她直覺有異，追問之下才發現真相。陳女表示，周士淵種種行為，隊友實在看不下去，才會把所有事情都說了出來，成為壓垮兩人婚姻的最後一根稻草。

至於周士淵本人對於前妻指控全盤否認，表示已經採取法律途徑，進入訴訟。

(中時新聞網)