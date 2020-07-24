李眉蓁近來陷入論文門風暴，周刊指控李眉蓁的碩士論文涉嫌抄襲，而今日李眉蓁也聲淚俱下，對該事件道歉，並表示放棄該學位，希望焦點可以回歸到選戰上。而整起事件將對國民黨造成甚麼影響？美麗島電子報董事長吳子嘉表示，「那個男人」將會回到檯面上！

吳子嘉在政論節目中表示，這整起事件顯示國民黨的荒腔走板，第一時間竟然沒有辦法做出一個像樣的回應，搞得亂七八糟，這樣下去，高雄市長選舉在這個事件過後已經不用想了，再來8月30日的高雄市議長選舉恐怕也玩完了，而如果高雄市議長掉了，「那麼江啟臣就會下台」，這是他自己承諾的。

吳子嘉表示，江啟臣下台後，國民黨恐怕又會再度陷入混亂，有聲望、有地位的人都會出來爭搶這個黨主席的位置，之前可以說是因為國民黨總統大選慘敗，所以才讓江啟臣當上黨主席，這次，朱立倫總沒有理由不出來爭搶了吧？

但這次不只有朱立倫。吳子嘉預言，深潛許久的前高雄市長韓國瑜將會在這次黨主席補選中，正式回歸戰場！而且比起朱立倫，韓國瑜更有機會當選！他在藍營的實力，絕對有能力奪下黨主席大位！並且只要他表明「不選2024總統」，那麼國民黨的共主，將非他莫屬！

(中時新聞網)