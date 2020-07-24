許凱、吳佳怡主演青春奇幻古裝校園劇《天舞紀》，許凱飾演擎天城小霸王，個性調皮逗趣，先是擅闖女生宿舍遭吳佳怡毒打，新婚之夜也不放過對吳佳怡床上調情，被說討厭還回嘴「那我就再討厭一點」並直接親下去。日前播出許凱喝醉酒，吳佳怡照料他休息，憶起告白被拒傷心質問後擁吻，讓人為他心疼。戲外許凱調皮，在親之前瘋狂大笑，像瘋子一樣喊：「我喝醉了，蘇猶憐Hello」惹得吳佳怡想對他揍下去。

劇中吳佳怡為救出家族龍皇，潛藏身分在摩雲書院，與許凱相識後日久生情，許凱對她處處保護外，兩人受困秘境時，為逃出還獻身假成親，後來成功取得唯一能逃出的解藥，卻僅能一人使用，許凱將機會讓給吳佳怡逃離，捨命相救令人動容，最終許凱順利找出方法離開，兩人水中相遇浪漫擁吻。

不過兩人的愛情並沒有因此順利，因為家族世仇關係，吳佳怡面對許凱的直球告白仍狠心拒絕，許凱傷心地留下男兒淚，劇情扎心網友哭喊：「心疼許凱，果然前面有多甜後面就有多虐」。許凱哭戲演技爆棚，吳佳怡也被感動地落下眼淚，導演喊卡後許凱調皮逗她：「你一哭我就想說，是我逼你的嗎？是別人逼你！」。

吳佳怡飾演個性簡單為完成使命的蘇猶憐，談起角色表示：「蘇猶憐的簡單和勇敢與自己相像，不過想向她學習柔軟，因為柔軟也是一種力量。」對開機的第一場戲特別印象深刻，當天拍攝和許凱的愛情萌芽戲，「因為對角色的把握還未明朗，覺得很難克服了很久，謝謝導演給了許多引導」。

片場花絮與許凱的笑聲特別多，「因為年紀相仿又一起過校園生活，很多啼笑皆非的事，相當有趣。」戲中吳佳怡為了復仇，武功高強打戲多，她透露：「我很喜歡吊威牙，武術組老師都說我太積極，一聽到要吊威牙整個人就神采飛揚，很好玩。」《天舞紀》每週三至五晚間8點愛奇藝台灣站熱播中。

許凱霸氣床咚吻。（愛奇藝台灣站提供）

許凱深情吻戲多。（愛奇藝台灣站提供）

許凱吳佳怡闖入秘境後為逃出假結婚。（愛奇藝台灣站提供）

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