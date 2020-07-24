據軍方消息透露，大陸軍機多架昨夜飛我西南防空識別區空域，我空軍廣播並做驅離。這是陸機第2度於夜間飛進西南空域。先前，陸機多次於日間飛西南空域，通常美軍機飛該空域，陸機就也會飛。陸機曾在今年3月中旬，首度於西南空域夜航。對此，空軍不做任何評論。

據了解，美陸軍機近期在西南角飛，因該區是海空兵力進南海、出巴士海峽的交會熱點，大陸潛艦在此活動進出，我國造潛艦完成後，就是部署在此處，防止中共潛艦走我東部海域。

(中時 )