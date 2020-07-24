陸機多架昨夜飛我西南空域 03:002020/07/24 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 漢光36號演習空軍進行聯翔操演。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據軍方消息透露，大陸軍機多架昨夜飛我西南防空識別區空域，我空軍廣播並做驅離。這是陸機第2度於夜間飛進西南空域。先前，陸機多次於日間飛西南空域，通常美軍機飛該空域，陸機就也會飛。陸機曾在今年3月中旬，首度於西南空域夜航。對此，空軍不做任何評論。 據了解，美陸軍機近期在西南角飛，因該區是海空兵力進南海、出巴士海峽的交會熱點，大陸潛艦在此活動進出，我國造潛艦完成後，就是部署在此處，防止中共潛艦走我東部海域。 (中時 ) #西南 #空域 #陸機 #潛艦 #軍機 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 陸機多架昨夜飛我西南空域 - 軍事 美國戰車演習打到自己人 M1擊中另一輛M1 - 軍事 體無完膚！收美兩棲攻擊艦大火爛攤 聖地牙哥船廠近3億入袋 - 軍事 雷神公司將開發飛機用自衛彈 可擊落來襲飛彈 - 軍事 陸轟20隱形突防能力超強 戰力為轟6K五倍 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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