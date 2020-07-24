《違反校規的跳投》上週五首播2集，吳念軒飾演的男主角張健一患有遺傳性罕見疾病「馬凡氏症」，卻依然勇敢追求籃球夢，終於獲得李銘忠所飾演的魔鬼教練首肯，加入恆星高中籃球隊。本週最新劇情將進入轉折，隱瞞身體狀況的吳念軒，不僅與隊長范姜彥豐發生衝突甚至在比賽中病發；各務孝太更有「露屁屁」上籃的養眼橋段。

劉漢強劇中飾演張爸，同樣是馬凡氏症患者，劉漢強表示，這對父子之間有一種「忘年麻吉」的感覺，對於兒子罹病他內心感到虧欠，所以總是在背後默默的幫兒子一把。有一場為熟睡的吳念軒「蓋被子」的戲，現實中已為人父的他認為，「天底下的爸爸都會想要完成孩子的心願，希望他發光發熱，但又知道他體能無法負荷，該怎麼辦，只能在他熟睡後摸摸他，這場戲沒有話，情感反而最深。」

其中一場澡堂洗澡戲，吳念軒、各務孝太洗到一半被高三學長宋偉恩及李齊惡整，被迫只能以一條浴巾「裹身護鳥」輪流上籃練習，吳念軒表示，「因為怕穿幫，所以浴巾裡頭不能穿太多，要跟攝影師有默契的去遮住一些重點部位。」拍攝當下他調皮鬧各務孝太，假裝幫他遮鳥卻遮不好，現場氣氛超High。

各務孝太則表示，這場戲是導演李若辳現場加碼，他覺得只要為戲好、為角色加分都可以接受，因為要露屁股，劇組事前準備「護襠」讓他遮住重要部位再用膠帶固定，他表示，「因為護襠其實很重，在投球的過程中，其實更有可能整個掉下來穿幫，所以乾脆把護襠拆掉，用膠帶直接把下面黏起來，沒想到拆下來的時候，我痛慘了！」

劇中蔡瑞雪捧著生日蛋糕出現為吳念軒慶生，化解了球員們的露鳥危機，「大飽眼福」的她直說，一開始看到他們七個男生頻頻展露腹肌，覺得很害羞、不好意思直視，「可是因為他們很常在休息室炫耀自己的肌肉、互相比較，所以到後來就真的有點免疫了。」加上這場戲是排在比較後面的時間拍攝，當下心情已經是「見怪不怪」，只覺得這群男孩感情真的很好，能夠這樣坦誠相見，也很替他們開心這樣的好情誼。

《違反校規的跳投》吳念軒（右二）與劇中一幫籃球隊友有養眼洗澡戲。（七十六号原子提供）

《違反校規的跳投》劇中隱瞞病況的吳念軒（右二）在比賽中病發緊急送醫，左一為媽媽潘慧如、左二為爸爸劉漢強。（七十六号原子提供）

吳念軒（右一）拼命鍛鍊體能，終於獲得魔鬼教練李銘忠（前左二）首肯加入籃球隊，前左一為蔡瑞雪。（七十六号原子提供）

劉漢強（左）、潘慧如飾演夫妻，為保護患有「馬凡氏症」的兒子吳念軒煩惱。（七十六号原子提供）

《違反校規的跳投》「球隊經理」蔡瑞雪捧著生日蛋糕為吳念軒（左二）慶生。（七十六号原子提供）

(中時 )