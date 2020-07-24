防災知識日新月異，許多早期觀念在多次大型災害中遭推翻，新北市消防局為提供正確知識給孩童，在樹林國民運動中心舉辦消防體驗營，短短3日吸引500人參加，孩子在多元的體驗遊戲中認識專業消防知識，學習遇上火災時該如何以正確的方式應對。

早期長輩在教導孩子逃生時，常提到遇到火警要往上跑，或拿濕毛巾躲在浴室，但經過多年來的意外事故，也發現當中有許多都是錯誤觀念。

新北市消防局表示，其實遇到火災須看情形再決定應變措施，煙上升的速度極快，絕對比人爬樓梯還要快，有時躲在家中等待救援可能還較安全；另許多民眾家中浴室是塑膠門，完全檔不住火勢，躲在房間用布塞住門縫其實更安全。

消防局為讓幼童認識正確知識，舉辦消防夏令營，內容多元，包括「犀」哈逗熱鬧、「犀」手FUN一夏、「犀」望有保庇等，小朋友從藉由QA競賽、複合性災害模擬，再利用地震車及濃煙體驗車體驗災害，學習應對方法，達到寓教於樂的效果。

學童黃小妹妹說，消防員從他們唱歌跳舞開始引領出興趣，接著再利用遊戲的方式教導防災知識，上完課後覺得獲益良多，如果還有下次也會想再參加。

消防局副局長陳崇岳指出，這次規畫的消防夏令營是希望學童能增加防災相關能力，也讓他們回家教育父母新時代的消防知識，灌輸居安思危觀念。

(中時 )