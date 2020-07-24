小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（24日）新聞重點。

【1】安心免驚 國旅補助到10月底

交通部觀光局7月起推出安心旅遊，給予團體、自由行旅客住宿優惠補助，近日傳出自由行住宿優惠活動經費恐提前用完。觀光局澄清，補助經費是分次核撥，相關補助將依計畫持續到10月底，請民眾放心規畫相關遊程。

【2】今年碩博班招陸生 僅去年26％

陸生預分發近日放榜，根據本報獨家整理，今年陸生預分發僅670人，是去年預分發2523人的26%；此外，博士班過去3年預分發都招到逾300人，達到招生名額的8、9成，今年只預分發77人，只用掉20％招生名額。對此大學校長表示，最近兩岸關係那麼糟糕，大陸學生也會看情勢。

【3】川普走險棋 藉外交威脅拚選票

美中關係降至冰點，多名美國的中國專家對於局勢發展表示憂慮。哥倫比亞大學教授黎安友指出，這是一個危險的消極趨勢，他認為美方並未提供更多詳細說明，來印證國務院對於休士頓總領館進行非法間諜活動的指控，他因此傾向認為這是川普政府向北京示強的舉動。

【4】論文門延燒 綠營也被點名

李眉蓁的「論文門」事件，她含淚道歉宣布放棄學位求止血，卻意外掀起政界論文大戰，多名政治人物不僅被起底是念在職專班，指導教授還藉此人脈機會獲拔擢，面對往事重提，還被爆料起底過去論文爭議，有立委只好再次澄清，深怕影響政治聲望。

【5】全台首發 彰化和美每人領600現金

中央拚三倍券，地方拚現金！彰化縣和美鎮公所率全台之先，利用鎮庫3億多元結餘，宣布9萬多名鎮民每人可領600元振興現金，23日起分梯次發放。鎮民大排長龍，不少人代家人領，有人一口氣領10個紅包，開心直說：「領現金卡實在啦！」

(中時新聞網)