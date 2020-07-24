歐陽娜娜推出首張創作EP《NANA I》，獲得好評，新歌MV邀來陳立農擔任男主角，合作之前，她和陳立農僅在後台打過招呼，僅屬點頭之交，但經過一整天拍攝下來，兩人竟可以聯手整導演，輪流拿起插著小雛菊的盆栽挖土來吃，導演和拍攝團隊都嚇一大跳，娜娜才開心公布：「我們把土換成巧克力了啦！」

歐陽娜娜和陳立農飾演一對兩小無猜的情侶，從相戀到分手的過程貫穿3首歌的MV，會邀請陳立農合作，娜娜笑著表示：「因為MV的氛圍需要無害善良的男主角！」陳立農一聽笑說：「形容一個男生很善良…有點怪怪的！」

他們青春高顏值和實力兼具的代表，首次合作話題十足，不過在拍攝之前兩人只有過一面之緣，是在某次演出的後台打過招呼，這次經過一整天的相處，培養出良好默契，陳立農只要進入拍攝狀態，都可以一秒入戲，演出專業到位，和娜娜搭配完美，連導演都大力稱讚，娜娜也豎起大拇指大讚演得很棒，而歐陽娜娜的親友們還特別組團到現場探班，原來是以探班為藉口，都是來看陳立農，更讚美他本人帥氣、專業又親切。

(中時 )