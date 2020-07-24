美國亞裔女子梅琳達（Melinda Duckett）平時獨力撫養2歲兒子特倫頓（Trenton Duckett），某個星期日，她見孩子已經睡著，便決定忙裡偷閒，跑到客廳和友人一起看電影。沒想到，梅琳達回到臥室後，赫見兒子不翼而飛，報警協尋也一無所獲；見時間一天天過去，她決定上節目尋子，卻因禁不住主持人犀利提問，最後情緒崩潰輕生。

據了解，家住美國佛羅里達州利斯堡（Leesburg）的梅琳達，2006年7月間和前夫離婚，平時獨力照顧剛滿2歲的特倫頓；同年8月27日，她一如往常在家中帶小孩，晚間6時許好不容易把兒子哄到睡著，隨即把握時間到客廳看電影；不久後，梅琳達的2位友人登門拜訪，3人便一起看電視、閒聊到晚間9時許。

客人離開後，梅琳達走進臥室查看情況，卻驚見特倫頓人間蒸發，且一旁的百葉窗上有被破壞痕跡，急得趕緊報警求助；警方獲報後展開搜查，發現除了房間百葉窗外，屋內門鎖並未受到破壞，因此懷疑是熟人所為，其中孩子生父嫌疑最大，然而他擁有完美不在場證明，同時也通過測謊，案情隨即陷入膠著。

由於缺乏證據，特倫頓的失蹤案一直沒有進展，加上案情存在諸多疑點，例如百葉窗上的裂口只有33公分，一般成人根本無法通過；另一方面，雖然梅琳達和友人的供詞一致，但僅限於當天晚間7時至9時許，且朋友證稱從進門就沒看到小孩，期間也沒聽到孩子哭聲，所以無法證明特倫頓在前述案發時間確實身在屋內。

不僅如此，當地警方還發現，梅琳達曾被診斷出罹患精神疾病，且她對當天細節交代不清，案發前還把孩子的枕頭、玩具、照片等物品全丟進垃圾桶，不像是正常母親的行為；消息傳出後，外界開始猜測，其實特倫頓從未失蹤，而是媽媽蓄意或失手殺了孩子，為了掩飾罪刑才謊稱兒子遭人擄走。

即使各種傳言甚囂塵上，但畢竟沒有證據，警方也無法對梅琳達採取強制措施；特倫頓失蹤10天後，尚未放棄的母親為了尋求外界幫忙，決定接受CNN《早安美國》（Good Morning America）訪問；訪談過程中，主持人格雷斯（Nancy Grace）先是質疑梅琳達不願接受測謊，接著便開始逼問案發當天細節。

面對所有問題，梅琳達都支吾其詞，就連當天去了哪些地方都答不出來，只是不斷跳針說「已經都告訴警方了」，之後便不再回答。沒想到，梅琳達在訪談後隔天，突然回到老家並留下2頁遺書，寫著對格雷斯的血淚控訴，接著便舉槍自戕，結束21年的短暫人生，而特倫頓至今仍然下落不明。

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(中時新聞網)