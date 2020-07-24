眾所皆知，戴夫法蘭科有個才華洋溢的哥哥詹姆斯法蘭科，在3年前自導自演傳記喜劇片《大災難家》；不讓哥哥專美於前，戴夫也首次自編自導新片《致命窺弒》，並「自肥」找來老婆愛莉森布里擔任女主角，以知名訂房網站「Airbnb」作為發想，講述短期租屋卻引來殺機的驚悚故事！

戴夫法蘭科執導的《致命窺弒》，講述兩對情侶計劃在周末出遊，並透過租屋網站租下一棟濱海豪宅。他們滿懷期待地住進這棟房子，卻在房子側邊發現一間上鎖密室，更感覺有人無時無刻在監視他們。他們萬萬沒有想到，在這棟豪宅裡，還有其他陌生人，正一步步靠近他們。「『Airbnb』讓陌生人住進自己家的點子，真的很瘋狂也很危險！我想探討人性與信任，當片中的人物關係緊繃時，驚悚元素更能強化劇情張力。」戴夫法蘭科說。

3年前，戴夫法蘭科（左）曾演出哥哥詹姆斯法蘭科（右）自導自演的電影《大災難家》，如今換他執導演筒。（圖／華納兄弟提供）

身為「愛妻族」的戴夫法蘭科，首次擔任導演，不讓機會落入外人手中，欽點老婆擔任他的「最佳女主角」，「我一直知道愛莉森布里是位出色的演員，不過當我在攝影機背後時，我可以滿意地看著她5個星期，我意識到她可能是地球上最偉大的女演員！我可能有點私心，但我真的認為只有她可以辦到。」他也開心表示：「退到幕後讓我很自在，而且我對每個場景都能有話語權！」看來，戴夫法蘭科這回真是導戲導上癮了！

《致命窺弒》上映日期：7月24日

《致命窺弒》電影海報（圖／采昌國際提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)