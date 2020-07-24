「日本最美公主」佳子公主。（路透）

日本雜誌「週刊女性」電子版以「佳子要結婚了！」為題報導，日本皇室人氣最旺的公主佳子與一位帥哥正在交往，兩人有考慮到結婚，但可能要等姐姐的婚事問題先解決。

報導說，日皇德仁的胞弟秋篠宮文仁親王的二女兒佳子目前有交往對象，這是秋篠宮家相關人士透露的訊息。現年26歲的佳子正值適婚年齡，而她的胞姐28歲的真子，在26歲時與小室圭舉行了內定婚約記者會。

佳子於2017年9月至2018年6月到英國里茲大學（Leeds University）表演暨文化產業學系留學，這所大學有舞蹈表演劇場，她學習了戲劇、舞蹈等舞台藝術課程。

赴英國留學前，她在東京的舞蹈學校學過，也參加每年約舉辦2次的發表會。因為她對舞台藝術、舞蹈有興趣，有傳言說她可能會進入舞台相關團體工作。

去年10月「週刊女性」獨家報導佳子秘密參加舞蹈賽，穿著露肚臍裝跳性感舞，還穿戴貓耳朵、貓尾巴裝，擺出貓咪模樣，現場引起觀眾歡呼聲。但，2019年3月佳子自國際基督教大學（ICU，位於東京）畢業後沒繼續上研究所深造，也沒就業。

報導說，熟悉皇室事務的媒體人山下晉司表示，皇室成員是否進團體或民間企業工作，要看皇室成員本人的興趣和生涯規劃。佳子好像對舞蹈有興趣，在英國也學習舞台藝術，所以即使不是公務，她也能持續這領域的研究或活動。秋篠宮家可能希望做到公私分明，認為舞蹈相關事務是私事，所以不公布佳子的動向。

上述熟知秋篠宮家事務相關人士透露，佳子沒唸研究所或就業，可能是因為快要談婚事了。佳子與同時期赴英國留學的A男正認真交往中。

這位人士說，A男畢業於東京一所理工系大學，是開朗型帥哥。留學英國時，兩人常在一起，周遭的人覺得他們很登對。或許兩人是去英國之前在留學說明會等場合結識。佳子可能等胞姐真子與小室的結婚問題有了結論後，很快就會訂婚，所以目前沒考慮唸研究所或就業。

報導稱，佳子以前曾被媒體報導，她與擁有許多觀光、不動產業等系列公司的「富士急行」集團社長堀內光一郎的兒子熱戀，但2017年雜誌「週刊新潮」報導，堀內的夫人否認有此事。「週刊女性」2019年9月去英國佳子就讀的大學試著要直接採訪佳子有關與富士急行小開熱戀一事，佳子僅微笑著說：「很抱歉，不能回答。」

佳子的伯父德仁去年就位為日皇，佳子的父親文仁親王原訂今年4月有重要傳統儀式「立皇嗣之禮」相關儀式要出席，但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，儀式延期，真子的婚事也動向不明朗。

上述熟知秋篠宮事務相關人士表示，真子的婚事問題若未解決，佳子的婚事可能無法取得進展。

報導最後說，2014年佳子在過20歲生日時的記者會上透露，自己的理想對象是在一起時能讓她感到安穩的人，或許佳子已找到白馬王子了。（編輯：劉學源）

(中時 )