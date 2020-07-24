蒙古籍油輪「北斗星號」遭控賣油給北韓船隻，案件審理期間船隻扣留在台中港，2名遭限制出境的外籍船員住船上1年多，經立委邱顯智協調後，2名船員將可下船，由慈善團體安置。

邱姓男子等人被控經營「海上加油站」，利用油輪載運柴油至東海公海轉賣給不明船隻，並兩次轉賣給北韓船隻，台中地院一審判無罪，案件正上訴台中高分院審理中，但2名外國籍船員因限制出境，只能待在缺水、缺電的船上。

立委邱顯智今天邀集法務部、交通部航港局、台灣港務公司、天主教台中教區海員宗會和中華海員總工會召開協調會，討論讓船員下船的解決方案。

邱顯智晚間在臉書發文表示，協調會中得知，船員只有被法院裁定限制出境出海，仍可以在台灣自由行動，另船員的契約早就到期了，公司也已經超過15個月沒有給薪水，依據商港法及商港港務管理規則的規定，停航船舶要有留船人員，以應付緊急事變並遇事通報，但船員因契約到期，沒有留守義務。

交通部航港局中部航務中心主任張家豪接受電訪時表示，將透過天主教台中教區海員宗會聯繫船員，詢問是否有意願要待在船上，因2名船員的契約都已到期，若無意願將依照商港法規定，聯絡船東派員留守船隻。

張家豪說，若2名船員有意願留守，會協調相關單位改善船上環境，台中港務公司將協助接水電管線，並轉介慈善團隊提供冷氣，改善悶熱環境，日前經訪談船員，船員表示若能改善船隻環境，可以接受待在船上。

天主教台中教區海員宗會負責人黃慧如說，船隻被扣留在台中港初期，船上原有1名中國籍、4名緬甸籍船員，除遭限制出境的1名中國籍與1名緬甸籍船員外，其餘人都已返國。已經準備好安置處所，2名船員也願意下船，正協調後續作業，讓他們能在較人道的環境生活。

(中時新聞網)