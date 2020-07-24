國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁，近日深陷碩士論文抄襲疑雲，她昨(23日)落淚道歉，並發布聲明放棄中山大學碩士學位。而此事也引發外界質疑她當年是否有找槍手代寫論文，對此，李眉蓁則是回應，當時開店又要兼顧課業，而同學間會相互傳資料互助，自己使用資料不夠謹慎。

李眉蓁昨召開記者會，聲淚俱下地說，對於個人的在職碩士班論文，引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，深感遺憾，因個人的不察，造成學術倫理的爭議，應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，「放棄我中山大學在職碩士班學位也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記」。

而國民黨主席江啟臣也發表聲明，表示拒絕抄襲，支持李眉蓁勇敢面對錯誤，放棄中山大學學位，並強調身為學術工作者，他無法接受學術抄襲，不論是過去在擔任教職，或是現在擔任立委、黨務領導者，這樣的標準從來沒有變過。

針對外界質疑李眉蓁找槍手代寫的部分，據《聯合報》報導，當時經營咖啡店，開店又要兼顧課業，當時同學間會相互傳資料互助，還有使用資料不夠謹慎。她也說，就鮮少與指導教授連繫，此事爆發後，對學校、老師等人深感抱歉。

(中時新聞網)