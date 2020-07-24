黃豆（或稱大豆）是植物性蛋白質的主要來源，相對攝取動物性蛋白質，部份研究表示能降低心血管疾病風險，但日本國立癌症研究中心發現，黃豆攝取量增加，可能增加胰臟癌罹患機率，研究結果由分析數據得出，實際原因目前無法得知，推斷黃豆的胰蛋白酶抑制劑，可能影響消化道荷爾蒙所致。

癌症如果能在早期診斷治療，存活率都能有效提升，但胰臟癌早期發現困難，治療後效果也不好，因此預防的相關研究就非常重要。日本國立癌症研究中心發現黃豆食品，除了與乳癌發生率低有可能有關連外，黃豆與胰臟相互關係研究案例卻非常少，因此決定需要統整性研究，結果刊登於6月醫學期刊《Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention》。

研究先找出1995年與1998年，日本全國10所的保健所管轄區，曾經罹患癌症民眾，年紀約在45至47歲總共9萬185人，追蹤飲食狀況，特別在黃豆攝取量與胰臟癌，確認攝取量與胰臟癌有沒有關係，根據日本的飲食習慣分為4大類，分別為：總黃豆食品、發酵性黃豆食品、非發酵性黃豆食品、個別吃黃豆食品。

排除癌症影響因子，包含年齡、性別、肥胖、吸煙、糖尿病、家族病史等，發現總黃豆食品攝取量增加時，胰臟癌風險明顯提升；其次是非發酵性黃豆食品（豆腐、油豆腐、豆漿）；再來是發酵性黃豆食品（納豆或味增）；如果個別分析黃豆製品，豆腐類食品會拉高風險，納豆類等食品則未顯著。

為什麼黃豆攝取量增加會提高胰臟癌風險，實際原因目前不清楚，在動物實驗中能發現，給予未加熱黃豆飼料下，在實驗動物胰臟中有發現腫塊，推測原因可能與黃豆的胰蛋白酶抑制劑等消化酵素阻礙成分有關，影響消化道荷爾蒙分泌。

另一方面，歐美疾病學相關研究中，也有研究發現，食用四季豆、扁豆、豌豆、黃豆等，攝取豆類食物能讓胰臟癌風險降低，比較推測，豆類種類非常多，不同豆類營養比例也有差異，特別是碳水化合物或油脂，跟其他豆類相比，黃豆的蛋白質與油脂都比其他豆類多，很可能因此讓研究結果不同。

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(中時新聞網)