美股周三展現驚人走勢，原本震盪下跌的結構呈現拉尾盤收高，主要是美國政府將支付19.5億美元，購買1億支輝瑞疫苗，市場投資人認為新冠肺炎疫情將很快過去，激勵買盤重新歸隊。

不過，亞股周四就相對弱勢了，應該是美中關係越來越緊張所致，台股在權值股轉弱的節奏下開低震盪，雖然加權指數一度大跌125點來到12347點，但因為中小型股相當活躍，可見當指數下跌、內資買盤就回溫，說明現階段行情是「指數位階修正、個股各自調整」。

從盤面來看，雖然落後的低價補漲股表現強勢，但是電子族群中並無主攻部隊，前一日位階的強勢被動元件又呈現一日行情，可見現階段的買盤皆以短打為主，這是盤面不穩定的主因。

由於加權指數連續拉升之後，波段位階過高，近期將會先修正位階，讓指數降溫下來才有利於中小型股的發揮空間，近期選股除了產業趨勢外，另外可往低價及落後補漲的角度去選擇。

(時報資訊)