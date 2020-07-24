威力彩連47期槓龜，下期頭獎獎金飆上31億，創始上新高。不過，日前網路上傳出「電腦選號」是送錢給彩券行，對此，台灣彩券也公布數據，第四屆彩券自103年1月1日起，威力彩頭獎中獎者「電腦選號」比例高達70%，推翻民間說法。

近日有網友在PTT上發文分享，路過彩券行順手用「電腦選號」買威力彩，結果被爸爸狂碎念這樣是給彩券行送錢，要自己選才有機會中獎。底下也引起網友熱烈討論，「我自選中200元，電腦選號0元，真的準」、「是有可能。因為他的確不是中立第三方提供的隨機取號」、「會不會中先不論，隨機會不會真的那一萬組合輪流賣呢」。

根據《三立新聞網》報導，台彩依據投注系統的統計資料表示，威力彩第四屆的投注交易中，有69.9%消費者為「電腦選號」，而開出30注威力彩頭獎中，則有21注是電腦選號，電腦選號佔比70%。

此外，台彩統計也顯示，購買大樂透及威力彩的消費者，採「電腦選號」(包括部分電腦選號)與「自行選號」的比例約為7：3，而近6年來幸運中頭獎的電選與自選比例，一樣約為7：3。

(中時新聞網)