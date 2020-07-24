1名30多歲的男性，在科學園區擔任工程師，工作忙碌，結婚1年多、小倆口都無動靜。家中長輩著急抱孫，但因為個人的隱疾，由於包皮過長導致勃起時包皮會自動翻轉卡住龜頭後的冠狀溝，引起疼痛，而造成行房阻礙。後來就醫接受包皮環切手術後，不到半年光景，太太就傳出懷孕的好消息。

包皮過長是指男性生殖器官的龜頭、尿道口部分被包皮所覆蓋，當過長的包皮將龜頭完全包住、即使勃起時還是無法顯露就稱為「包莖」。資深泌尿科醫師林介山表示，前述情況對男性造成的影響是龜頭後面積聚尿垢和包皮垢，以致清潔不易，常易引起發炎感染。臨床上有些男性因勃起後包皮退回，但因反覆發炎導致包皮沾黏、形成包莖，就會引起疼痛導致性交中斷的後遺症。

剛出生的男孩除非天生尿道下裂、尿道龜頭發育不良，包皮無法將尿道口和龜頭完全包住，否則一般絕大多數都有包莖現象，包皮若能夠被推開露出龜頭，在這個階段，父母應協助並教導男孩輕輕的用肥皂或沐浴乳清洗包皮暗藏的汙垢，保持清潔降低發炎即可。隨著成長接近青春期，開始出現陰莖變長、龜頭變大的性徵變化，夜間勃起次數變多，就像含苞待放的百合花一般，包皮逐漸往後退、龜頭就會自然露出，清潔上也會更容易。

若是反覆發炎感染，使用類固醇藥膏仍無法妥善治療，抑或發炎過久才就醫，沾黏結疤嚴重、解尿困難，就不能忽視。林介山指出，成人糖尿病患常見包皮龜頭發炎感染，此時先治療發炎狀況，再以手術處理蓋住尿道、龜頭的多餘包皮，就能揮別發炎、一勞永逸。

傳統的包皮手術主要是利用剪刀將多餘包皮割除，手術時間約30分鐘，但切除處縫合不易平整，且術後疼痛感明顯，換藥約10天後才可拆線；現今醫療器材進步，第2代1次性包皮環切吻合器（又稱包皮槍），能依照個人陰莖和龜頭大小，從直徑12mm到36mm不等的環狀尺寸，透過吻合器的特殊環狀刀片搭配縫合來切斷過長包皮，手術時間約10分鐘，術後傷口平整，出血少、疼痛度低。

林介山提醒，包皮手術前須先控制好發炎感染，糖尿病患需血糖穩定，有服用抗凝血劑或阿斯匹靈等藥物，術前應停藥1周，確保手術安全。術後會有輕微腫脹，48小時勿碰水，之後可淋浴清洗患部、上藥，返家後避免劇烈運動、穿著寬鬆的褲子，勿刻意刺激勃起，1至2周內止血釘會自然脫落，建議約1個月傷口癒合後才能恢復性生活。

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(中時新聞網)