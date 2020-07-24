亞洲生技大會昨日開幕，台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，這是疫情後全球首場實體、且採線上與線下結合(Online+Live)形式舉辦的大型生技展會。蔡英文總統指出，2019年生技醫藥產業營業額成長8.7%、超過551億新台幣，是下一個兆元產業。此外，近年我國產業環境取得多項重點發展成果，例如在細胞治療、精準醫療上的法規進展、奈米等創新醫材研發、國內新藥授權金創下歷史新高、資金市場活絡、促成國際媒合與合作關係等。

全球BIO主席McMurray-Heath在影片致詞中表示，新冠肺炎(COVID-19)是前所未有的挑戰，需要靠全世界的生技專家合作結盟，目前全球已經有超過600項藥物正在研發中。今年雖然無法親臨現場，但大會也擴展了線上媒合的規模。她期許，政府、大眾和非政府組織間的合作，能夠讓新冠肺炎解方盡早問世，在最短時間內，提供給最需要的人。

本次展會以「危難中找尋生機」(Finding Cures in the Crisis)為主題，涵蓋全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療、及投資與區域合作等5大主題、共計14場論壇。本次大會期間，與會者可進行在全球各處與會，可全天候使用商機媒合、線上公司展望說明會等數位平台，更首創互動式線上展覽館，目前已有全球600家公司參與，超過1200個實體及線上展覽攤位。

(時報資訊)