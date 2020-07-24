台塑生醫COVID-19抗原快篩檢驗試劑的臨床試驗，現正緊鑼密鼓在美、日、印地區進行，台灣專案製造目標8月底取得，預期最慢將在第4季就能一起供應國內與海外市場，目前宜蘭廠一班制月產量可達100萬劑，未來若是訂單需求增加，可以加開到二班、三班。

疫情推升台塑生醫上半年抗菌噴霧銷售大增25倍，個人清潔產品也成長5～8倍，上半年營收成長將近1成。台塑生醫副總經理劉慧啟說，公司在檢測試劑布局已經很多年，宜蘭廠在15年前就已經蓋好，銷售有13年的經驗，迄今檢驗試劑的銷量已達4,500萬組。

在新冠病毒抗原快篩試劑部份，台塑生醫已於6月3日完成中研院授權合約簽署，目前進行台灣專案製造申請、歐盟CE認證及美國、印度、日本等國家EUA送樣申請程序中，預計8月份可陸續取得許可，屆時將依全球市場需求儘速安排量產，為防止台灣發生第二波新冠肺炎疫情爆發及全球性疫情蔓延善盡心力。

台塑生醫在生技展會期間安排了6場專家講座，除邀請台灣首屈一指的病毒防治研究專家、「長庚大學新興病毒感染研究中心」施信如主任參與座談外，也特別邀請「長庚醫院-睡眠中心」陳濘宏主任(睡眠障礙專家)、「長庚科技大學-民生學院」黃聰龍院長(生髮研究專家)、許青雲副教授(保健養生專家)等顧問團隊成員進行講座，藉以強化與民眾互動交流，並讓觀展來賓對於各項生醫專業技術有更深一層的瞭解。

(時報資訊)