金管會質疑街口支付寶有違法疑慮，要求街口暫停收受投資人申購。對此，街口集團發布聲明表示尊重，指出已於22日關閉申購功能，並表示盼能盡速解除疑慮，願意配合以有條件式的運行託付寶服務，態度相較先前回嗆「濫用職權逼迫、假造罪名」明顯軟化。

街口集團23日晚間發布最新聲明，表示尊重主管機關、已於22日起關閉申購（存入）功能，並為了保障消費者權益，保留贖回（提出）功能，並強調集團已與主管機關溝通多次，主管機關也已了解託付寶架構，期望能盡快解決疑慮。

街口再次聲明，投資人透過託付寶服務申購基金並無保證收益，集團將立即調整相關APP畫面，呼籲投資人應注意風險。此外，街口APP所擁有的消費者個資，本就以最高的銀行規格保護，強調絕不會外洩。

街口指出，集團向來以保障消費者權益作為最高原則，強調託付寶服務已有完善的退場機制，包括若「街口多重資產基金」短時間內快速下跌的退場機制，現已新增同日大量贖回的消費者保障機制。

街口表示，託付寶服務受到廣大民眾支持，短期內已充分展現創新模式成功，達到普惠金融效益，再次期盼主管機關能盡速解除疑慮，讓好產品能順利運行。若主管機關認為尚有灰色地帶，願意配合有條件式的運行託付寶服務，如將每人託付寶餘額設定上限為30萬。

(時報資訊)