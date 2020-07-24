街口託付寶爭議使街口集團再度槓上金管會，金管會對此強調「要做到負責任創新」，直指街口託付寶行銷涉及保證收益、墊款負擔能力存疑，已有踩到監理紅線的違法疑慮，要求暫停收受投資人申購，且不排除依違反投信投顧法規定開罰街口投信。

街口集團表示，街口託付寶由街口電子支付、街口投信、街口金科3公司分別提供服務，聲稱可享年化增長率1.2～2.5％、且可隨時提領、免手續費。街口強調是在與金管會溝通後確認合法才推出，然而卻隨即遭金管會打臉，直言整體架構是否合法尚待釐清。

金管會副主委邱淑貞對此親上火線，強調歡迎科技創新，但監理上希望要做到「負責任」創新，強調不能保證收益誤導投資人，金融機構對合作對象要作盡職調查及瞭解，且保護投資人是從總體流程、經濟實質作監理。

邱淑貞表示，金融商品交易複雜且多層次，任何以切割方式使投資人不清楚或投資人保護出現斷點，金管會是就整體觀察交易流程，檢視有無揭露清楚及符合法規保障投資人權益，強調金融機構法遵必須從頭到尾做好，而非設計不知可行與否的服務請主管機關幫改。

邱淑貞指出，街口託付寶提供預期收益率吸引民眾投入資金、並提供基金贖回即時付款功能。但強調保證收益、已有誤導降低投資人風險意識之虞，且街口投信是否對合作對象做盡職調查、投資人保護是否完善亦存有疑慮。

疑慮點包括，街口託付寶投資人是否知悉贖回款項是由街口金科墊款、屬於向街口金科的借貸款項？位於街口金科的投資人交易資料如何完善保護？街口金科是否有足夠資金可因應大量贖回需求？且若基金淨值低於6元時，託付寶有權利通知使用者終止服務。

證期局副局長蔡麗玲表示，街口投信基金本身並無問題，但街口託付寶在整體商品架構及行銷方面都有問題，若連結託付寶便有違法疑慮。保管銀行彰銀基於適法性問題，已拒受來自街口電支的申購款，會請街口暫停收受投資人申購。

針對街口集團執行長考慮讓託付寶進監理沙盒實驗，蔡麗玲指出，群益證及群益投信目前已在沙盒中以類似概念，以擔保放款概念進行代墊款實驗，使基金可隨時贖回、不受T+N日限制，只要不涉及保證收益，就代墊款方面歡迎進沙盒實驗。

蔡麗玲表示，投信投顧法規定行銷不能直接或間接標榜「保證收益」等內容，街口託付寶改以「預期收益率」宣傳仍涉及間接保證收益，要求街口投信暫停與託付寶合作，並依行政程序要求公司提出說明及陳述意見，不排除依違反規定開罰街口投信。

(時報資訊)