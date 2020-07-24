金管會公布信用卡消費大數據分析，指出新冠肺炎疫情帶動民眾使用foodpanda、UberEats等餐飲外送平台需求，單月刷卡消費筆數屢創新高。其中，2020年4月餐飲外送平台信用卡消費筆數高達610萬筆、刷卡總金額達近12億元，平均單筆消費約197元。

金管會為積極推動大數據應用，自2015年起與周邊金融機構共同研議推動大數據資料開放及運用計畫。其中，聯卡中心自2016年10月起建構「信用卡交易統計及分析資料」平台，提供使用者以更多維度，進行我國信用卡持卡人消費樣態交叉分析。

金管會表示，聯卡中心近日已完成「餐飲外送平台信用卡消費大數據分析」，結果顯示餐飲外送平台單月信用卡消費筆數屢創新高，2018年10月約24萬多筆、去年9月已突破200萬筆，信用卡消費金額亦從2018年10月的未達1億元，至去年9月已突破5億元。

分析消費習慣，餐飲外送平台的平均單筆消費金額以小額交易為主，200元以下訂單占近半數、500元以下占比高達9成。平均每卡消費2～5次的占比已超過3成、6～15次則占比2成多，二者合計占比已超過5成。

就以持卡人帳單地址進行消費次數分析，以雙北市持卡者最愛使用餐飲外送平台服務，合計消費筆數占比近6成。而六都其他地區亦呈現成長趨勢，特別是台南市持卡人成長超過6倍，顯示除雙北以外的六都消費者，亦日益接受使用餐飲外送平台服務。

就消費年齡層分析，45歲以下的持卡人為餐飲外送平台最主要消費族群，占比高達9成，其中25～35歲持卡人消費筆數占約5成、35～45歲持卡人居次，顯示年輕及青壯年族群最能接受餐飲外送平台服務。

觀察持卡人性別，男性持卡人使用餐飲外送平台的比例約4成、女性持卡人約6成，男性平均單筆消費金額約308元、女性約295元，整體而言差異不大。就上述分析結果，可看出以信用卡小額支付外送平台消費，已成為國人普遍使用的消費支付方式。

(時報資訊)