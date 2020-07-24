小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（24日）財經重點。

【1】美科技股財報讚 15檔台廠樂透

特斯拉、德儀、微軟等美科技股財報陸續公布，數字皆優於預期，帶動美科技股持續上漲，台股在連帶效應帶動下，包括聯電（2303）、技嘉（2376）、力旺（3529）等15檔美國科技股財報周概念股股價喜洋洋。

【2】熬出頭 聯電喜迎12年大解套

半導體族群野火燒不盡，野村證券升評聯電至「買進」，認為轉強題材遭嚴重低估，給予25元推測合理股價，激勵股價衝上12年新高、迎鼠年大解套；摩根大通證券初次將世界納入研究範圍，給予「優於大盤」投資評等，二線晶圓代工攜手接棒台積電、喜迎多頭行情。

【3】聯發科5G晶片 衝出貨倍增

聯發科宣布推出新款中階5G手機晶片天璣720，採用台積電7奈米製程打造，傳出OPPO將可望率先採用該款新晶片。法人表示，聯發科下半年還將再推出入門款天璣400系列產品線，隨著品牌廠加速推出5G新機，聯發科下半年5G晶片出貨可望高速成長。

【4】美元跌勢加劇 逼近二年低點

由於美國新冠肺炎疫情升溫與中美關係緊張，美元近期跌勢加劇，美元指數已較3月20日的波段高點陡降8％，目前逼近2018年來最低水準，且期貨市場的美元淨空單升至逾兩年新高。

【5】韓國經濟 正面臨22年來最大危機

韓國經濟在第二季出現1998年亞洲金融危機以來最嚴重的萎縮，並且是連續兩季負成長，緊接日本、泰國、新加坡，加入技術性衰退的行列。因新冠肺炎疫情重創全球需求，該國出口並且創1963年以來最大季減幅。

(中時新聞網)