高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁的論文抄襲爭議，昨宣布放棄中山大學碩士學位，讓「論文」爭議再度浮上檯面。有粉專指出，這次綠營多次批評論文涉及政治誠信，但民進黨真的很重視論文抄襲嗎？貼文並翻出曾獲民進黨力挺的2位官員，曾被檢方、校方認定有抄襲事實的往事。

網友23日在臉書粉專「逆風的烏鴉」貼文表示，李眉蓁被抓包碩士論文抄襲，這只有她自己最清楚，認錯、道歉是唯一的選擇。至於要不要退選，應該由她自己判斷。再扯下去，只會越弄越難看。但此案讓大綠小綠義正嚴詞的大肆撻伐，好像綠營多麼重視論文抄襲問題。真的是這樣嗎？

粉專也舉兩個例子，「第一個是蘇嘉全。10年前蘇嘉全競選台中市長，選前幾天邱毅爆料，說蘇嘉全的碩士論文有大量抄襲他的親戚論文的情況。當時邱毅甚至算出來各個章節抄襲的比例，其中『結論部分，抄襲比例高達80%』」。對於指控，當時蘇嘉全說這是抹黑，還告了邱毅。蘇的發言人則說有引註就不算抄襲(其實根本沒引註)。總之，從民進黨到蘇嘉全，都沒認抄襲這回事。

巧合的是，蘇嘉全也是「中山大學的碩士，而中山大學的判定是蘇嘉全「沒有抄襲」。但那個告邱毅的案子呢？北檢認定蘇嘉全的論文確實和指控他抄襲的論文「多處雷同」，所以誹謗、違反選罷法的提告，都獲不起訴。

粉專也指出，「另一起，是現在關貿網路的董事長許建隆。2017年，許建隆升等副教授的論文被檢舉有抄襲之嫌，很快的，刊登這篇論文的期刊就把他這篇論文下架，因此他也失去了副教授資格」。「今年三月，科技部判定許建隆確實抄襲論文，因此停權一年做為懲戒」。有趣的是，這個案子到了教育部手上，「教育部卻不敢認定他抄襲」，而是要他重提升等論文。如果論文不是抄襲或有問題，幹嘛要重提？要說矛盾，大概沒比這個更矛盾的了。

這兩個抄襲案後，蘇嘉全雖然落選台中市長，但卻一路官運亨通，2012年是蔡英文選總統的副手，2016年當立法院長，2020年當了總統府秘書長，顯然很受層峰喜愛，料想不會撼動他的位子。

至於許建隆，關貿網路董事長的位子穩穩的不說，還因為防疫大內宣，被譽為「防疫英雄」之一。至於這個董事長的資格之一是必須擔任副教授以上，他已經被拔掉資格這件事，大概也沒人在乎了。是有多重視學術倫理、論文抄襲問題？

李眉蓁論文門，粉專逆風的烏鴉，發表貼文評論。（圖/翻攝自 逆風的烏鴉）

(中時新聞網)