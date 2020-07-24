台北市消防局昨(23日)下午獲報，指稱南湖大橋段的基隆河發現一具男浮屍，經確認身分後，發現是涉收賄案的台北市建管處人員曾華崇。對此，台北市長柯文哲赴殯葬會館弔唁，他表示，事實上，真相應該等司法調查結果，「但是這幾天媒體有些過度捕風捉影，包括連總統府、立法院電梯，其實這些跟他無關」。

台北市林森錢櫃大火釀成6人死亡，也燒出市府貪官疑雲，台北市建管處曾華崇與另一名周姓公務員涉嫌收賄，周男10萬元交保、曾華崇60萬元交保。不料曾華崇日前才剛交保，卻被發現陳屍在南湖大橋下。

台北市長柯文哲23日晚間對此事回應表示，家屬22日晚間就找不到曾華崇，建管處同仁也有幫忙找，到23日下午知道這件事，作為市府同仁，還是表達哀悼，也慰問家屬，事實上，真相應該等司法調查結果，但是這幾天媒體有些過度捕風捉影，包括連總統府、立法院電梯，其實這些跟他無關，至於細節建管處資料整理好後，明天會對外有清楚說明，家屬希望媒體不要干擾，讓他們先靜一下。

另外，台北市副發言人黃瀞瑩表示，曾華崇近期遭調查、媒體關注報導，承受極大壓力，對此不幸，市府表達遺憾、哀悼，將協助家屬處理相關善後事宜。

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