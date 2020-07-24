隨著大陸駐休士頓領事館遭要求關門的時限逐步逼近，美陸關係急遽惡化之際，美國國務卿蓬佩奧23日指出，美方過去盲目與陸交流作法已宣告失敗，呼籲自由世界國家以更具創造力且堅定的方式向中共施壓，使其改變行為，並稱「這是我們時代的使命」，強調「若不聯手改變中共，將等著被中共改變」。

蓬佩奧在尼克森總統圖書館發表對陸政策演說指出，美方過去盲目與陸交流作法已宣告失敗。

據路透社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）選在加州尼克森總統圖書館發表對陸政策演說指出，前任美國領導人們在1970年代決定對中共開放的擔憂，如今已預言成真，「尼克森總統曾說，他擔心讓世界對中共開放『製造出了科學怪人』，現在我們就是了」。

蓬佩奧在演將中不斷提到美方近期對大陸種種行為的指控，例如北京不公平的貿易行為、濫用人權，以及極力嘗試滲透美國社會，並稱大陸軍方變得「更強且具威脅」，如今美國對待大陸方式不能再以先前雷根（Ronald Reagan）總統對待蘇聯地的「信任但須查證」（trust but verify），而是要「不信任且要查證」（distrust and verify）。

蓬佩奧指出，美國與大陸交流並未帶來尼克森所希望帶來的改變，美國與其他自由世界國家的政策，一度讓陷入衰退的大陸經濟復甦，「但我們現在看到的是，北京卻向曾經幫助他的國際援手們反咬一口」，並強調愛好自由的國度必須透過更具創意、堅定方式促使中共行為改變，因為北京行徑威脅到我們人民與繁榮。

此外，蓬佩奧也說，在面對中共時確保自由是我們這一代的任務，而美國有完美地位領導自由世界」，並在未直接點名的情況下，稱一名北約成員不願意挺身而出支持香港自由，因為擔憂其在大陸市場恐遭限制。

(中時新聞網)