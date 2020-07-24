美國失業人數激增、疫情確診人數突破400萬及美中關係惡化持續等利空，使得美股呈現拉回，尤其科技類股面臨較大幅度拋售賣壓，終場美股四大指數漲跌幅介於-1.23%至-2.29%，其中NASDAQ最為弱勢，蘋果下跌 4.55%，台積電ADR下跌1.69%，聯電ADR上漲13.09%。

台股下跌量小增，若要挑戰12,682點歷史高點，成交量必須要再放大。指數下檔支撐為10日線(約12,249點)附近，上檔壓力為12,682點附近。KD向上開口收斂，短線須提防再度回測。

美中關係惡化再度干擾亞股，台股因國際熱錢回流，短線上仍沿5日線盤堅，盤面類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者沿5日線不破前挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意5G、設備、檢測、IC設計、PCB、生技、高殖利率股。

(時報資訊)