威力彩又槓龜，頭獎上看31億元，創下歷史紀錄，不少人抱持著「有買有希望」的心態購入彩券，但33歲就賺上億元的理財專家透露，有錢人不買彩券的理由，中獎機率低又浪費時間，且不靠自己的能力努力就想要致富，非常不切實際，只會越買越窮。

日本理財專家午堂登紀雄在著作《33歲擁有3億日圓的賺錢術》表示，他所認識30至40歲左右的高收入者，多數不會買彩券，且幾乎所有人都對此不感興趣，甚至有人會在彩券行前，看著買彩券的人心想「你很愚蠢，人生還能做點別的嗎？」

根據高收入者的行為，午堂登紀雄推測「有錢人從不買彩券的原因」。他在書中以東京巨蛋比喻，若1個巨蛋可容納4.5萬人，中頭獎的可能性，約是從222個巨蛋中，挑出1個人，比出交通事故的機率還低，買了也是浪費錢，只會越買越窮。

午堂登紀雄也說，投資時間去買彩券、研究彩券，實在很沒意義。多數有錢人認為，花費時間在無法控制的事情上，是一種浪費。若有時間這樣做，不如考慮投資其他投資報酬率更高的業務。

午堂登紀雄透露，有些人覺得買彩券是比賽和夢想，但希望靠彩券致富的想法，感覺是無法賺錢的人與窮人的痴心妄想，不靠自己努力、能力賺錢，只會讓人更加貧窮，有錢人認為「夢想不是靠不勞而獲的」。

(中時新聞網)