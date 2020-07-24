新冠肺炎病毒爆發，台灣落實防疫工作，使疫情傳播速度趨緩獲得有效控制，但國外疫情依舊持續升溫。南美洲玻利維亞警方21日表示，在首都拉巴斯（La Paz），及最大城聖克魯斯（Santa Cruz），發現了420具遺體，當局認為其中至少有80％至90％的身亡者死因為新冠肺炎病毒；因國內疫情持續擴大，玻利維亞原本將在9月舉行的總統大選可能被迫延期。

根據《ABC News》報導，玻利維亞警方在短短5天內，於2個城市的街道、車輛和房屋中發現420人不明原因死亡，但推測身亡者中，因染疫而死的人佔絕大多數。另外，玻利維亞前總統莫拉萊斯（Juan Evo Morales Ayma）在2019年被迫下台後，內政極度不穩，因此預定將在今年9月6日，重新舉行總統大選。

由於玻利維亞國內疫情氾濫，向玻利維亞政府提供疫情諮詢的委員會提議，將總統大選延後舉辦。目前選舉法庭仍未表態是否同意延後總統大選，卻將批准國會認可的日期，而國會目前由前總統莫拉萊斯所領導的「爭取社會主義運動」（MAS）黨主導，該黨希望大選能夠如期舉行；然而，其餘參選的8個政黨中，卻有6個政黨贊成選舉延期；究竟選舉是否將延期，仍待相關單位評估後再行公布。

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(中時新聞網)