Becky Hammon coaching the Spurs today with Pop on the bench 📝 pic.twitter.com/ksSADvzrCA — Bleacher Report (@BleacherReport) July 23, 2020

儘管馬刺24日首場熱身賽以92比113慘遭公鹿狠狠修理，場邊仍有不得不注意到的亮點，那就是馬刺總教練帕波維奇整場比賽都戴著口罩坐在板凳席上，把比賽調度任務全都交給女助理教練貝琪哈蒙處理，帕波維奇反而變成她的助教角色。

高齡71歲的帕波維奇，原本一度擔心沒法前往奧蘭多執教，畢竟他屬於高風險感染族群，雖然最終還是成行，卻因馬刺面臨傷兵問題，帕波維奇早已宣告要把本季復賽當作磨練新秀之用，如此一來，他把兵符交給貝琪哈蒙並不意外。

貝琪哈蒙除了是NBA史上首位女性助教，更逐漸在馬刺教練團站穩地位，目前擔任首席助教的她，曾在夏季聯賽領軍馬刺摘冠，被預估是成為NBA史上首位女性總教練的熱門人選之一，看來帕波維奇也很想全力培養愛徒創造歷史。

有趣的是，帕波維奇本季曾因生病缺席，當時卻把兵符交給「石佛」鄧肯，而不是貝琪哈蒙，如今隨著鄧肯因故沒有前往奧蘭多，聯盟也不太想讓帕波維奇場邊執教，或許哈蒙可在接下來復賽期間，獲得更多暫代主帥機會，就看她能有怎樣表現了！

(中時 )