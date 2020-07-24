吳奇隆與劉詩詩5年前甜蜜成婚，當時有報導指出，吳奇隆將將旗下江蘇稻草熊影業60%股權賣出，交易金額為10.8億人民幣（約54億台幣），而稻草熊實際上的大股東為劉詩詩，無疑是寵妻的吳奇隆給老婆的最大聘禮，最近傳出吳奇隆的公司將在香港上市，股東除了隆詩夫妻外，還有人氣女星趙麗穎。

吳奇隆2000年將工作重心移往大陸，創立了稻草熊影業，2012年於大陸成立北京稻草熊科技有限公司，而稻草熊影業參與了電影《墨攻》、電視劇《新白髮魔女傳》、《犀利仁師》等製作。2015年吳奇隆、劉詩詩領證，隔年舉行婚宴，媒體報導，吳奇隆將稻草熊影業60%股權賣給暴風科技，對方以發行股份和支付現金結合的方式購買，總金額約54億台幣，又因身為台灣人的吳奇隆無法在大陸持股，對大股東劉詩詩而言，一度傳出「10億元聘禮」的佳話，但收購計劃後來被內地證監會否決。

據《東網》報導，稻草熊影業最近向香港交易所遞交招股書，計畫在香港上市，據知劉詩詩握有該公司14.8%股份，趙麗穎有0.79%股份，愛奇藝有19.57%。而《搜狐娛樂》報導，吳奇隆過去曾透露上市心願，說：「大家知道我現在在上課，我們班上的格言是，去炒別人的股，不如做自己的股票，讓別人炒」。

(中時新聞網)